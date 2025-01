In manette barista legato alla ’ndrangheta

Legato alla ‘ndrangheta, era ricercato dal 2018 e per questo aveva decisamente cambiato zona e latitudine, passando dalla Calabria alla Valle Spluga dove, nella convinzione di passare del tutto inosservato, lavorava in un bar situato nei pressi degli impianti di risalita dove nessuno o quasi poteva essere a conoscenza del suo passato.

Nessuno o quasi, ma non gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sondrio che giovedì scorso lo hanno arrestato, dando esecuzione a un Ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Reggio di Calabria.

L’uomo, 44 anni, calabrese, deve scontare una pena residua di 4 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, della pena principale di 7 anni di reclusione, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, commessi nella provincia di Reggio Calabria tra il 2016 ed il 2017. L’arresto si inserisce nell’ambito dell’operazione denominata "European ‘ndrangheta connection-Pollino" condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, operazione giudiziaria internazionale scattata nel dicembre 2018 e culminata con novanta arresti di diversi esponenti di antiche famiglie della criminalità organizzata calabrese operanti nella Locride, eseguiti in contemporanea, oltre che in Italia, anche in diversi Stati europei quali Germania, Paesi Bassi e Belgio e del Sud America.

L’uomo arrestato dai poliziotti delle Squadra Mobile della Questura di Sondrio, che cercava di passare inosservato fra sciatori e sportivi amanti della Valchiavenna, al termine degli atti di rito, è stato associato alla Casa circondariale del capoluogo valtellinese.

La maxioperazione, partita dalle attività investigative della Squadra mobile di Reggio Calabria e dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria-Gico di Catanzaro, svolte in collaborazione con il IV Gruppo di Reggio del Nucleo speciale Polizia valutaria sotto il coordinamento della Dda reggina, mise in luce legami tra ‘ndrangheta e attività criminali internazionali, colpendo duramente la criminalità organizzata nella Locride e oltre.

Sara Baldini