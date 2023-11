In centro si pattina sul ghiaccio

Si pattina sul ghiaccio a Lecco. In vista del Natale torna la pista di pattinaggio XXL da 800 metri quadrati in piazza Garibaldi. L’apertura è in programma dopodomani, venerdì, alle 16.30 con uno spettacolo di pattinatrici e pattinatori professionisti della compagnia Sk8 Crew con lo show Il Grinch e la favola del Natale. A seguire il concerto dei musicisti della Free Gospel Band e poi rinfresco per tutti. La pista rimarrà aperta almeno fino a fine gennaio. L’orario durante i feriali sarà dalle 15.30 alle 22, dalle 10.30 alle 23 durante i festivi e prefestivi. Il biglietto costa 10 euro gli adulti, 7 i bambini fino a 10 anni. Previsti sconti.