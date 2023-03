In cantiere la kermesse per "ridestare lo stupore"

Lecco come Venezia e Cannes. Quest’estate sul lago di Como risbarca il Lecco Film Fest, in programma dal 5 al 9 luglio. Tra le guest star ha già annunciato la sua presenza Jerzy Oskar Sthur (foto), attore simbolo del cinema e del teatro polacco e interprete di opere di molti registi italiani, tra cui Nanni Moretti. Il regista, premio Bresson 2005, porterà sul grande schermo il suo film The Big Animal, di cui è anche protagonista. Il fil rouge della kermesse, promossa dal prevosto monsignor Davide Milani, sarà il tema "riderstare lo stupore", indicato da papa Francesco. I film selezionati saranno presentati dagli autori, dai protagonisti, da chi ne ha permesso la realizzazione. "La quarta edizione del Lecco Film Fest fa parte di un ampio processo cittadino di sviluppo territoriale intorno alla cultura - spiega monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo -. La cultura e il cinema sono potenti strumenti per comprendere chi siamo e la direzione di cammino da intraprendere insieme". Il Lecco Film Festival è promosso in collaborazione con Confindustria Lecco e Sondrio. "Il coinvolgimento nel dibattito culturale e in tutte le questioni che riguardano lo sviluppo sociale e della comunità sono parte integrante dell’attività imprenditoriale", sono le parole del presidente Plinio Agostoni. D.D.S.