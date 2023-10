In biblioteca la guerra anti-rifiuti

Venerdì alle 21 la biblioteca civica di piazza Castegnate ospiterà il Circolo Legambiente BustoVerde per l’incontro moderato dalla presidente Paola Gandini “All you need is less“, ovvero “Tutto ciò di cui hai bisogno è meno“. Interverranno la psicologa Luisa Ghianda, che spiegherà “Perché compriamo più di quello che ci serve“; la giornalista Marinella Correggia che presenterà la sua pubblicazione “Rifiuti addio, perché prevenire è meglio che riciclare“; l’architetto Marco Zanini per il focus “Città come miniere, cultura del riuso in architettura“.Ingresso libero.