Impugna un coltello contro genitori e agenti Neutralizzato col Taser

Minacciava i genitori con un coltellaccio da macellaio, che poi non ha esitato a puntare contro i poliziotti. L’arresto è riuscito grazie all’utilizzo del Taser da parte degli agenti della Volante. Uno strumento, il Taser, che stando al sindacato provinciale della polizia di Stato (Sap) dovrebbe essere messo a disposizione di tutti i colleghi del Corpo. L’episodio risale a domenica. Gli agenti della Questura sono arrivati in un appartamento in città, dove era in corso una lite violenta. Fuori di sé, il figlio aveva afferrato un coltello da cucina con lama di 50 centimetri e l’aveva puntato addosso alla madre e al padre. All’arrivo degli agenti, anziché desistere, ha minacciato i poliziotti urlando loro di provare a fermarlo a colpi di pistola d’ordinanza. È stato in quel frangente che un agente ha impugnato il Taser e l’ha utilizzato contro lo scalmanato, evitando che il caos degenerasse in dramma.

"L’introduzione del Taser nell’equipaggiamento della polizia di Stato è una battaglia che il Sap ha fortemente voluto e portato avanti per anni – ha sottolineato il segretario provinciale di Brescia Andrea De Biasi – Contro un uomo armato di coltello da 50 centimetri, barricato in un ambiente chiuso, che non vuole arrendersi, le soluzioni praticabili sono poche e perlopiù estreme. Il Taser ha permesso di risolvere la situazione in pochi minuti senza che nessuno, aggressore compreso, si facesse male".

Beatrice Raspa