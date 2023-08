Importuna i clienti dei negozi del centro e aggredisce i poliziotti: arrestato

Prima ha importunato i commercianti e i clienti dei negozi del centro, poi ha aggredito i poliziotti. Per questo uno straniero irregolare è stato arrestato con le accuse di resistenza commessa nei confronti di un pubblico ufficiale e lesioni.

Gli agenti della Volanti di pattuglia su una pantera l’altro pomeriggio sono stati dirottati dagli operatori della centrale operativa del 112 – il numero unico di emergenza – in centro a Lecco per uno sconosciuto che stava provocando parecchi problemi a clienti e turisti e persone alle prese con lo shopping. Non aveva i documenti ed è stato accompagnato in questura per accertare di chi si trattasse.

Già durante il tragitto si è dimostrato molto agitato, una volta a destinazione ha perso completamente il controllo. Ha insultato gli agenti, li ha minacciati e dalle parole è passato ai fatti: ne ha assaliti due, che poi hanno terminato il turno di servizio in ospedale, prima di essere dimessi, uno con una prognosi di 7 giorni, l’altro di 5. I colleghi lo hanno bloccato prima che ne ferisse altri. Il giudice ne ha convalidato l’arresto e al momento resta in carcere a Pescarenico in attesa di essere processato.