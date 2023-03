Sondrio, import di droga dalla Spagna: condanne confermate in Cassazione

l giorno della conferenza stampa in Tribunale sull’operazione della Mobile

Sondrio, 16 marzo 2023 - La Cassazione ha confermato le condanne decise dalla Corte d’appello di Milano nei confronti di 4 dei principali inquisiti nell’indagine della Squadra Mobile di Sondrio che 3 anni fa portò a diverse misure cautelari in carcere e ai domiciliari, oltre ad altre meno pesanti, come l’obbligo di dimora e di firma. Furono 19 le misure cautelari eseguite dal personale della Polizia di Stato al termine di un’indagine coordinata dall’allora procuratore, Claudio Gittardi, e dal pm titolare dell’inchiesta, Marialina Contaldo. Quattro le persone finite in carcere, considerati i vertici dell’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti. E martedì per loro è arrivata la chiusura dell’iter processuale: per qualcuno ora c’è il rischio si aprano le porte del carcere essendo la condanna passata in giudicato.

Nicolò Marsetti, 26enne sondriese, difeso dall’avvocato Giuseppe Romualdi, ritenuto il capo del sodalizio era stato condannato in rito abbreviato in primo grado a 6 anni e al pagamento di 20mila euro di multa; la condanna è stata poi ridotta di 4 mesi, quindi a 5 anni e 8 mesi, oltre al pagamento di 18mila euro, e la Cassazione ha confermato. Nei guai anche sua madre Federica Salomoni, 54 anni, ai tempi impiegata, assistita dall’avvocato William Limuti, che si era vista ridurre non poco la condanna da 3 anni a 2 anni e 2 mesi, oltre ad una multa di 4mila euro, e cancellare l’interdizione ai pubblici uffici per 5 anni e anche in questo caso la condanna milanese è stata confermata.

Fabio Palladino, all’epoca uno dei soci titolari di una palestra, difeso dall’avvocato Francesco Romualdi, era stato condannato a 4 anni e 8 mesi in 1° grado, 40 giorni in meno in Appello, e così la condanna è diventata definitiva. Mentre Vitantonio Briganti, 37enne di Taranto assistito dagli avvocati Marcello Perillo e Simone Natale di Lecco, è stato condannato in via definitiva a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni. Nelle investigazioni era stata accertata l’importazione di 59 chili di marijuana e di 600 grammi di cocaina, con una media di 4 chili spacciati al mese. L’indagine aveva permesso di smascherare, inoltre, un traffico internazionale di stupefacenti dalla Spagna alla Valtellina. Il primo episodio rilevante era stato accertato dai poliziotti nel novembre del 2019 con l’arrivo di 12 chili e mezzo di marijuana giunti tramite corriere del costo di 35 mila euro. La seconda partita, altri 6 chili per oltre 20mila euro, non era invece mai arrivata a destinazione a causa dell’emergenza sanitaria.