Impianto di idrogeno, si accende lo scontro fra sindaco e comitato

Il sindaco di Iseo ha risposto al comitato H2ISEo che ha chiesto un confronto pubblico con il Comune e le Ferrovie Nord per chiarire alcuni elementi in merito alla costruzione in paese di un impianto per l’idrogeno che servirà, in futuro, ad alimentare i treni previsti dal progetto H2iseO. "Vorremmo capire se ci sono pericoli. I costi e sottolineare l’inefficienza dell’idrogeno sul vettore ferroviario, nonché rimarcare il consumo di suolo in via Ninfea e l’assenza di un piano d’esercizio ferroviario – spiega Dario Balotta di Legambiente -. Alla richiesta d’incontro, il sindaco Ghitti ha replicato che “i temi sollevati dalla petizione sono stati trasmessi all’ente attuatore cioè la Regione e a Ferrovie Nord e che sono stati esaminati già nell’incontro del 30 giugno tra i soggetti istituzionali coinvolti, alla presenza dei sindaci". I temi "hanno trovato puntuale risposta in sede di riscontro tecnico". Tali documenti sono pubblicati sul sito del Comune. "In realtà sono state presentate le solite slide del progetto che non entrano in merito alle critiche". Gli ambientalisti non si sentono soddisfatti né rassicurati nonostante alcuni riscontri positivi, specie in riguardo a Brescia e Edolo dove non sono ancora state date infomazioni e dove saranno costruiti altri impianti. "Il sindaco conclude la sua missiva ricordando che gli enti attuatori hanno proposto le seguenti modalità informative – rimarca Balotta - saranno organizzati incontri pubblici di informazione del progetto, una mostra, comunicazioni di cantiere, distribuiti materiali divulgativi e creati una linea telefonica e sito dedicati". "È positivo che a 2 anni dall’avvio del progetto - conclude Balotta - e dopo le proteste dei cittadini d’Iseo, la regione e il Comune sentano, finalmente, la necessità di informare i cittadini, cosa che non si è ancora verificata per i siti urbani di Edolo e Brescia dove è in progetto lo stesso impianto di produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno". M.Pr.