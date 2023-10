Il sindaco mette in guardia i residenti

Con il 95% dei tetti danneggiati dalla maxi grandinata del luglio scorso, la maggior parte dei quali sono ancora da riparare, ogni allerta meteo viene vissuta con particolare ansia in paese. Per questo il sindaco Alberto Oleari nella giornata di ieri ha allertato i suoi concittadini invitandoli a prestare attenzione ai tetti e le grondaie pericolanti. "Il nostro territorio sarà interessato da fenomeni ventosi di importante intensità, fino a 5060 chilometri orari - ha spiegato primo cittadino attraverso un avviso diffuso anche via social - Per questo richiamiamo nuovamente la cittadinanza alla massima attenzione, evitando di passare o stazionare in prossimità di grondaie e cornicioni, causa l’alto rischio di caduta tegole". Nei giorni scorsi il sindaco, insieme ai colleghi dei paesi vicini anche loro alle prese con i danni della grandinata, ha firmato una lettera dai toni durissimi per lamentarsi di Regione e Governo per i ristorni. R.C.