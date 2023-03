Il ricordo di Elide Greco a un anno dall’addio si tiene in Provincia

A un anno dalla sua scomparsa, sabato 1° aprile alle 17.00, nella sede dell’Amministrazione provinciale di Como di via Borgovico 148, si terrà un evento in memoria di Elide Greco. Il Partito Democratico ne ripercorrerà lo straordinario impegno sociale e politico con l’aiuto di tante associazioni comasche con cui Elide ha collaborato negli anni, tra cui le Sferruzzatrici, che hanno cucito migliaia di coperte per i più bisognosi: durante l’incontro, aperto a tutti, i partecipanti potranno portare i propri ricordi di Elide da "cucire" insieme in una memoria collettiva.