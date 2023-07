Il richiamo della montagna La stagione turistica è già decollata

Positivo il primo bilancio, provvisorio, della stagione turistica estiva in Valtellina e Valchiavenna elaborato dall’Unione Commercio e Turismo della Provincia di Sondrio. Arrivi e presenze sono in linea con l’estate 2022, una delle più calde di sempre quando la montagna fu meta di tanti turisti "in fuga" dalle bolle di calore che arroventavano la pianura: oltre 1 milione e 400mila le presenze complessive rilevate l’anno scorso, da giugno a settembre (Fonte: Osservatorio turistico della provincia di Sondrio).

"Confermare il buon andamento di un anno fa è confortante per noi operatori – commenta Roberto Galli, presidente di Federalberghi Sondrio e di Valtellina Turismo – e anche le proiezioni fanno ben sperare: il turismo montano crescerà sempre di più in futuro anche grazie alla dotazione di servizi che aumenta di anno in anno. Il contatto con la natura è un elemento chiave nelle scelte dei clienti. Siamo orientati a dare risposta alle esigenze delle famiglie. Inoltre, la montagna è meta ideale per chi vuole trascorrere una vacanza assieme al proprio amico a 4 zampe con sentieri e grandi spazi a disposizione per escursioni e gite rigeneranti". Soddisfatta Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia: "Con i laghi, anche le nostre montagne lombarde stanno riscuotendo un forte successo sul fronte dell’attrattività. I dati dell’Osservatorio dell’assessorato, di prossima uscita, confermano che le montagne sono meta turistica sempre più apprezzata, sia da italiani che da stranieri. Il 2023 presenta tassi di crescita importanti. Un trend che si posiziona nel solco delle nuove tendenze del turismo “outdoor“ che include i monti, sempre più attrezzati anche per cicloturismo e trekking".

L’estate in montagna è sinonimo di aria pura, temperature gradevoli, splendidi paesaggi naturali, sport e tante attività. A riguardo la Valtellina ha veramente tanto da offrire, con proposte dedicate agli appassionati di ciclismo ma non solo perché la Valle è ambita anche dagli amanti delle discipline di squadra. Quest’anno ha preso il via l’ambiziosa Valtellina Summer League, promossa anche da Regione e Provincia che, dopo i camp con le campionesse del volley in Valmalenco, vivrà il suo momento clou a settembre con le partite di basket delle squadre di A "in memoria di Diego Pini e Emilio Rigamonti" e col torneo di volley di città di Sondrio che vedrà in campo 4 squadre prof di A1. Fulvio D’Eri