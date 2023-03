Il quartetto di Bosso apre “La Lunga Notte Jazz”

Torna al Teatro Sociale di Como dopo il grande successo degli scorsi anni, La Lunga Notte Jazz del Teatro Sociale sabato 4 marzo dalle ore 20.30 alle ore 01.00 per la sua IV edizione. Come sempre, la serata comasca è l’anteprima italiana del Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso giunto quest’anno alla XXIV edizione e che si terrà al Cinema Teatro di Chiasso dal 9 all’11 marzo 2023. Ad aprire la notte jazz del Sociale sarà il trombettista di fama internazionale Fabrizio Bosso, che rende omaggio con il suo quartetto al genio musicale di Stevie Wonder nel nuovo progetto "We Wonder", pubblicato dalla Warner Music. L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo della tromba di Fabrizio Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e prezioso questo nuovo progetto. La tromba di Fabrizio Bosso sarà accompagnata dal pianoforte e le tastiere di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, la batteria di Nicola Angelucci, insieme al clarinetto di Nico Gori qui in veste di special guest. Il concerto inizia alle 20.30 e prosegue fino alla 1, il prezzo del biglietto unico è di 20 euro. Roberto Canali