Il Pronto soccorso adesso scoppia Ora dottori in trasferta ben pagati

Nessuno vuole più indossare i panni, anzi la divisa, del dottor Ross, alias George Clooney, protagonista dei medici di Pronto soccorso di "E.R. - Medici in prima linea". Almeno non all’ospedale di Merate. Per tenere aperto il reparto d’emergenza del San Leopoldo Mandic per i prossimi due anni h24, 7 giorni su 7, sono stati così assoldati al prezzo di 2 milioni e mezzo di euro ancora medici di una società esterna. Da martedì iniziano a coprire 1.860 turni di guardia dei prossimi 24 mesi. Dovrebbero garantire "servizio di supporto", come specificato nel contratto; in realtà senza di loro il Pronto soccorso chiuderebbe, poiché non ci sono abbastanza colleghi di ruolo rimasti in servizio. L’appalto, da 2.258.784 euro, è stato affidato ai liberi professionisti della Medicalpama, società a responsabilità limitata semplificata di San Donà di Piave, fondata con 100 euro di capitale lo scorso settembre da Alberto Cadamuro, bolognese di 57 anni. Non si sono fatti avanti altri, nemmeno chi attualmente ha in tasca fino a lunedì le chiavi del Ps del San Leopoldo Mandic. I medici esterni incasseranno 87 euro all’ora, che, con il compenso organizzativo, diventano 101,20, per un conto totale di 1.214,40 per ogni turno da 12 ore. Tasse, contributi, assicurazione, malattie sono completamente a carico loro, ma, anche al netto di tutti gli oneri, nessun medico di ruolo per ogni giornata di lavoro percepisce un compenso simile. Pochi camici bianchi del resto scelgono di specializzarsi in medicina d’accettazione e urgenza e di lavorare in Pronto soccorso: professionalmente, e pure legalmente, è molto impegnativo; non è nemmeno molto remunerativo, perché non è una specialità che si presta ad attività privata per arrotondare.

Daniele De Salvo