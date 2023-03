Il premio di poesia “Giuseppe Tirinnanzi“ anche a giovani autori

Dopo il successo registrato nel 2022 con la 40ª edizione, il premio di poesia Città di Legnano “Giuseppe Tirinnanzi“ si rinnova e lancia il bando per il 2023. Confermate le tre sezioni per italiano, dialetto e premio alla carriera; per incentivare i giovani autori, il presidente della giuria Franco Buffoni (nella foto) ha valutato, d’intesa con il Comune, la fondazione Tirinnanzi e la Famiglia Legnanese, di prevedere un premio aggiuntivo di mille euro, nella sezione Italiano, per l’autore di un’opera prima o un giovane poeta. La sezione Italiano premierà tre autori che hanno pubblicato le loro opere tra 1 gennaio 2021 e 30 aprile 2023.