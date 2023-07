Il paese più premiato Dopo la bandiera blu e quella arancione Bellano Comune amico

Grande slam a Bellano. Dopo la bandiera blu per il lago, la verde per la natura, l’arancione per il turismo, la rossa per il borgo tra i più belli d’Italia, il Comune di Bellano ha vinto anche il premio Piccolo Comune Amico. Il premio è assegnato dai vertici di Codacons, il Coordinamento dei consumatori, Coldiretti,Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem, con il patrocinio del ministro delle imprese e del Made in Italy per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti. Il merito del premio Piccolo Comune Amico va tutto all’Orrido, la spettacolare gola naturale scavata dal torrente Pioverna e dal ghiacciaio dell’Adda in 15 milioni di anni, con gigantesche marmitte, tetri anfratti e suggestive spelonche. Il canyon è un’attrazione naturale che quest’anno è stata visitata da oltre 100 mila persone, mai così tante prima, grazie a passerelle sospese la cui lunghezza e il cui percorso sono stati raddoppiati per inoltrarsi sempre più nell’Orrido. È stata inoltre restaurata la Cà del Diavol, una misteriosa torre a guardia dell’Orrido su cui sono incise esoteriche raffigurazioni: è stata trasformata in un museo immersivo di ultima generazione. La cerimonia di consegna del premio è in programma mercoledì prossimo a 9:30 si terrà a Roma, nella splendida cornice di Palazzo Rospigliosi. Insieme agli altri Comuni selezionati, anche quello di Bellano beneficerà di un’ulteriore campagna promozionale, sia attraverso la creazione di una mappa interattiva, sia mediante iniziative globali, che valorizzeranno e faranno conoscere ancora di più sia Bellano, sia l’Orrido.

D.D.S.