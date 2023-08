Il padre ucciso a coltellate Esclusa la premeditazione

"Aiuto, aiuto, aiutatemi". Prima le invocazioni di aiuto alla vicina da parte del padre Umberto Gaibotti, 64 anni, mentre era a terra nel giardino di casa, in via Verdi, a Cavernago (Bergamo), in una pozza di sangue dopo essere stato colpito con sei fendenti. Poi, qualche istante dopo, la voce del figlio Federico che dice: "L’ho ucciso". Il dramma famigliare si è consumato. Non c’era nessuna premeditazione. Il trentenne, in carcere con l’accusa di omicidio volontario (è assistito dall’avvocato Asperti) non l’aveva programmato. Il padre, dopo la separazione dalla moglie, aveva accettato di ospitarlo sapendo dei suoi problemi con la droga. E proprio lui si era presentato fuori dal tribunale pronto a sborsare 250 euro per salvare il figlio. Quel giorno, siamo a luglio, Federico era stato processato per direttissima per tentata violazione di domicilio della madre che però non ritirò la denuncia. Un carabiniere, chiamato dalla madre, nel tentativo di fermare il giovane prima che riuscisse a entrare in casa si ferì. Federico scrisse una lettera di scuse, alla mamma, al carabiniere offrendo 250 euro a titolo di risarcimento. Venne condannato a sei mesi con pena sospesa. Ad una condizione, la volontà di rimettersi in carreggiata. Era andato in una comunità nel Bresciano, ma è durato una settimana. L’omicidio del padre è una conseguenza di una colluttazione nata da un profondo senso di disagio che manifestava il trentenne. F.D.