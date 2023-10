Il miglior Bitto a Morbegno: Gerola non vince, Valfurva incoronata

I migliori produttori di Bitto? Quelli di Valfurva, Val Brembana, Valle Spluga: sul podio della categoria più importante del concorso dei formaggi sono saliti i produttori di tre valli distanti tra loro e piuttosto distanti anche dalla Valgerola, la patria del Bitto.

A prevalere è stato il Bitto 2023 di Cascina Margherita prodotto all’Alpe Fornazzo, grazie al casaro Giuseppe Rinaldi, davanti a Giupponi Farm, casaro Erich Giupponi, e a Latteria Carden della Latteria Sociale Valtellina, casaro Felice Codega. Tra le otto partite di Bitto del 2022, hanno vinto Del Curto Farm e il casaro Riccardo Vaninetti, del Crotto Val di Lei, nel Comune di Piuro. Tra le due categorie di Bitto, a vincere il premio in ricordo di Aldo Gusmeroli è stato il Bitto dell’anno di Cascina Margherita. Il premio speciale “Roberta Lodi“, destinato al formaggio che ha ottenuto il punteggio più alto fra tutte le categorie in concorso, è stato assegnato al Valtellina Casera stagionato prodotto da Flavio Mazzoni e Micaela Scordia per la Nuova Latteria Sociale Vallone di Traona.

Nella classifica del Valtellina Casera stagionato si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto la Latteria Sociale Valtellina, con il casaro Antonio Barri, e la Latteria Sociale di Chiuro, con Stefano Franzini e Tommaso Melgara. Per lo Scimudin a vincere è stata la Latteria Sociale di Chiuro, sempre con la coppia di casari Franzini-Melgara, Infine, per il Latteria, a imporsi è stato il formaggio prodotto da Matteo Turchetto alla Fiorida. Il premio per il casaro più giovane è stato assegnato a Alessandro Menghi, dell’azienda del padre Moreno, 17 anni compiuti il 30 settembre.

Fulvio D’Eri