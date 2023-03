Il Mercato contadino è a Km zero

Sabato 1 aprile a Villa Cortese prende il via la nuova edizione del "Mercato contadino", l’appuntamento mensile con i produttori locali e regionali. Il mercato è organizzato da Slow Food Legnano con il patrocinio del Comune di Villa Cortese. Si terrà dalle 9 alle 13 presso Piazza Della Quercia ( Via A. Da Giussano). L’iniziativa, ideata da Slow Food Legnano con il patrocino del Comune, consiste in un mercato di prodotti agricoli del territorio previsto per ogni primo sabato del mese. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori nel mercato che metteranno in esposizione le tantissime bontà del nostro territorio.