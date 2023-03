Il meglio dei Pink Floyd con The Big one migliore tribute band

Una serata per ballare e cantare sulle note dei Pink Floyd quella in programma venerdì alle 21 al Teatro Sociale di Sondrio, dove si esibirà The Big one, la migliore tribute band europea del gruppo rock inglese. Sarà un susseguirsi di brani e musiche tratte da album come A Saucerful of Secrets, The Dark Side of the Moon. Nel secondo set i Big One ripropongono brani tratti dai best of della lunga e intramontabile carriera discografica del Pink Floyd, fino al loro ultimo The Endless River, pubblicato il 7 novembre 2014. I biglietti della serata sono in prevendita su ticketone a 29 e 38 euro.