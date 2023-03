Il laboratorio artistico degli utenti del Cps In mostra tutte le opere

Una mostra in regalo per i 25 anni dei volontari e di Asvap, l’Associazione volontari e familiari degli ammalati psichici, e degli operatori della coop Il Girasole. Nella hall dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco ci sono le opere realizzate dagli utenti del Centro psico sociale che frequentano il laboratorio artistico al Girasole di Lecco. Il laboratorio è curato da Luciano Davanzo, uno degli utenti, rimasto invalido dopo un brutto incidente ma che ha scoperto il suo talento per l’arte. L’ingresso alla mostra, voluta dalla responsabile del Cps, Simonetta Martini, è libero. L’allestimento andrà poi probabilmente nel chiostro del palazzo comunale.