Il grigioverde ripaga la cortesia

Emilio

Magni

L’altra mattina l’Aristide detto “Risti” è giunto al “canton di ball”, l’angolo della piazza dove amano radunarsi gli anziani per “contarla su”, portando dei pacchettini contenenti semi di ortaggi che ha donato al Carletto. “El Risti” è un appassionato cultore dell’orto ed esperto di verdure, legumi vari, cipolle e si compiace di sostenere che i suoi prodotti sono il meglio che si possa trovare in giro: i più saporiti, i più grossi. Consegnando i pacchettini con le sue preziose sementi, “el Risti” ha detto al Carletto: "Per la tua urtaja". Anche Carletto infatti si dedica all’orto, la sua “urtaja” (il dialetto si diverte spesso a cambiare sesso alle parole italiane) e quindi conoscendo la bravura botanica dell’amico gli aveva chiesto qualcuna delle sue famose sementi. Aristide lo aveva accontentato. Quindi per riconoscenza Carletto ha chiesto all’amico quanto gli doveva dare in pagamento del favore che gli aveva fatto. L’altro lapidario ha risposto. "Nagott". Poi ha aggiunto: "Questo è un regalo". Carletto allora ha replicato dicendo che: "Nagott el va minga ben, nanca el can el mena minga la cua per nagott". Alla fin della fiera Carletto ha portato l’amico al bar dall’altra parte della piazza e come ricompensa gli ha offerto almeno un “bel grigioverde”. I giovani non sanno di che cosa si tratta, ma il “grigioverde”, vino bianco frizzante spruzzato di sciroppo di menta è stato per tanto tempo il “cicchetto” mattutino di legioni di gaudenti frequentatori di osterie. "El grigioverde el tirà sü el fià": era il commento ripetuto ad ogni sorso. Sul proverbio del cane che non muove la coda per niente vi sono osservazioni da parte degli esperti di animali. Questi affermano che il proverbio è sbagliato. Il cane non muove la coda per ripagare un regalo, che sia esso un boccone di pane, o una carezza. Scodinzola spontaneamente quando è contento di vedere il padrone, o una persona che riconosce come un amico. Muove la cosa semplicemente quando è felice, senza che gli sia stato dato alcunché.

