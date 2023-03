Il grande business energia "Troppe linee elettriche Accelerare i lavori"

Un incontro in Provincia per accelerare la pratica di razionalizzazione delle linee ad alta tensione di Valtellina e Valchiavenna. È quello che chiede il comitato, composto da esperti del settore che hanno lavorato nel campo per decenni e che conoscono perfettamente la delicata materia, nato 6 anni fa per sollecitare le amministrazioni nel portare avanti il piano di razionalizzazione delle linee elettriche contenuto nell’accordo di programma del 24 giugno 2003. "Un piano – dice il tiranese Renato Cardettini, portavoce del comitato - sottoscritto dagli enti ma poi dimenticato e mai attuato. Grazie alla risonanza mediatica dell’iniziativa da noi promossa, il comitato Terna e gli enti pubblici si sono rimessi al tavolo per condividere il progetto di razionalizzazione. La proposta di Terna sul riassetto della rete sul mandamento di Tirano è stata presentata al ministero ed aspetta di essere attuata ma nei mesi scorsi, in vista delle elezioni, ha avuto uno stop". La proposta di Terna è quella di un investimento di 1.7 miliardi sul territorio, a titolo di risarcimento per lo sfruttamento delle centrali, per razionalizzare (finalmente) le tante (troppe) linee.

Per rendere l’idea, Terna ha presentato un progetto imponente che consentirà di demolire 480 km di linee in Lombardia e oltre 1300 tralicci. Per farlo ci vuole il via libera degli enti locali, provincia in primis, per la costruzione di un impianto per la razionalizzazione delle linee elettriche a Villa di Tirano. "Riteniamo assolutamente strategico per la provincia portare avanti il piano di razionalizzazione per risolvere un problema di impatto delle linee su ambiente e paesaggio, fondamentale per la salute dei cittadini e lo sviluppo delle valli alpine. L’accordo era concepito come compensazione per la costruzione della linea San Fiorano – Robbia. È necessario andare al rinnovo delle concessioni scadute per ridefinire il modello di uso delle acque con benefici per le comunità. Bisogna riscrivere il patto coi territori".

