Il gestore Betelli sulla movida: "Come locali rispettiamo le regole"

"Noi la nostra parte l’abbiamo sempre fatta e continueremo a farla, lavorando col Comune, per il quartiere". Così Luca Betelli, gestore di Carmen Town presidente dell’associazione Carminiamo che riunisce esercenti, artigiani, realtà culturali del Carmine, parla delle polemiche sulla questione movida nel quartiere cittadino. L’estate 2023 è partita con la notizia della sentenza della Cassazione che, in relazione al ricorso del 2012 di Gianfranco Paroli, ha stabilito che è possibile chiedere il risarcimento al Comune. Ora bisognerà vedere cosa deciderà la Corte d’appello e se ci saranno, effettivamente risarcimenti o se quanto fatto dalla Loggia per limitare gli effetti della mala-movida sarà considerato sufficiente, ma intanto alla pec del Comune di Brescia è arrivata la mail di un legale secondo cui ci sarebbero 140 persone pronte ad un’azione collettiva. "La situazione è quella di sempre – spiega Betelli -. Noi rispettiamo le regole e, come locali, abbiamo addirittura preso l’iniziativa, spontaneamente, di anticipare le chiusure. Ultimamente abbiamo scelto di non partecipare alla Notte bianca, per evitare problemi. Sarebbe da capire, però, quanto le limitazioni siano realmente risolutive, visto che i problemi maggiori si rilevano dopo le chiusure dei locali". Dall’1 luglio è entrata in vigore anche la nuova ordinanza comunale (che riguarda attività per 280 lavoratori) che vieta ai locali del Carmine di vendere alcolici e cibo dall’1 alle 6 nei fine settimana. "Chiaro che ci danneggia, ma ci adeguiamo. Spiace veder associato, anche sulla stampa, il Carmine a multe e sanzioni che, invece, riguardano locali che non c’entrano con la movida". Ed il rapporto con i residenti? "C’è sempre chi si lamenta, anche se ci è già capitato di verificare in passato che tanti che firmano non vivono neanche qui al Carmine. L’associazione non riguarda solo gli esercenti, facciamo attività culturali e sociali per tutto il quartiere". F.P.