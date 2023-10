Il Festival internazionale dei merletti

CANTÙ

Mai come in questi giorni Cantù è la città del merletto, grazie alla Biennale internazionale che rappresenta un punto riferimento a livello europeo per questa forma di artigianato che per le proprie cultrici è una vera e propria arte. La manifestazione proseguirà fino a domenica 22 ottobre nei numerosi spazi espositivi allestiti in centro: dall’ex Chiesa di Sant’Ambrogio a Villa Calvi, corte San Rocco e il chiostro di Piazza Parini e il complesso monumentale di Galliano. In mostra inserti, capi d’abbigliamento e accessori in merletto compresi ciondoli, orecchini, braccialetti, collane, spille. Alcuni pezzi in mostra fanno parte della collezione del Museo dell’ombrello di Gignese (Verbano-Cusio-Ossola) ed alcuni antichi capi d’abbigliamento con inserti in merletto sono appartenenti al Museo Civico (C.G. Fanchini) di Oleggio. Un’altra mostra di merletti contemporanei è invece dedicata alle stagioni, con i pizzi appositamente realizzati dalle merlettaie di Cantù e da quelle dei paesi vicini che dalla primavera dell’anno scorso si sono date da fare per arrivare puntuale all’appuntamento della Biennale con le loro creazioni. Partecipano alla mostra anche artisti ed artigiani con pezzi intagliati o intarsiati ispirati al trascorrere delle stagioni. Grazie alla collaborazione con i designer Serena Confalonieri, Paolo Ulian e Marco Camisani Calzolari sono stati realizzati dei merletti contemporanei ispirati al mondo dell’arredamento e del fumetto, a dimostrazione della grande versatilità di questo tipo di artigianato. La Biennale è anche l’occasione per ricordare che all’Unesco è stata presentata la richiesta per tutelare il merletto come forma del saper fare italiano. La mostra è arricchita da pizzi provenienti da tutta Italia.

Ro.Can.