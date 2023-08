Il dramma della piccola Annapia vinta a 13 anni dal male incurabile "Una bimba vispa e intelligente"

Annapia è volata in cielo a soli 13 anni. L’ha portata via una lunga malattia. "Una bambina vispa e intelligente", la ricordano mamma Marianna e papà Sandro Zampaglione di Valmadrera, che riescono a trovare consolazione nella fede e sostegno nelle preghiere di molti da tutti Italia che nemmeno conoscono. Operata due volte e sottoposta a chemioterapia per cercare di estirpare il brutto male di cui soffriva da quando era piccola, Annapia aveva frequentato la scuola fino a quando era riuscita, poi la malattia l’aveva costretta a casa. "Il tema del dolore innocente crea una crisi di significato religioso, ci tormenta il silenzio di Dio - esprime il proprio cordoglio il sindaco Antonio Rusconi -. In questi momenti possiamo solo balbettare, condividere solidarietà e empatia, abbracciare, riscoprire il pudore delle parole", ha scritto il sindaco Antonio Rusconi. Il funerale di Annapia si svolge questa mattina alle 9.45. D.D.S.