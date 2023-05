Il cervo sequestrato è libero Bambi è ritornato a casa nella nuova oasi naturale

di Michele Pusterla

"Sono la persona più felice al mondo. Bambi è tornato a casa, come gli avevo promesso...". Sono le prime parole che ha esclamato Giovanni Del Zoppo, 58 anni, minatore-allevatore della Valmalenco, quando ieri a mezzogiorno il cervo che per circa un anno aveva adottato allevandolo in cattività in compagnia delle sue capre ha fatto ingresso nell’oasi di circa 7mila metri quadrati, in località Luna, fra San Giuseppe e Chiareggio, proveniente da Dazio. "Ringraziamo Fulvio Baraiolo dell’azienda agricola La Pedruscia che, a suo tempo, si è reso disponibile a ospitarlo - dichiara Gianluca Cristini, comandante della Polizia Provinciale -. Lui ha provveduto al mantenimento, mentre l’ente pubblico ha assicurato l’assistenza veterinaria e gli eventuali farmaci. Il sequestro dell’animale era avvenuto il 22 agosto 2022, aspettammo la pedita del pelo del palco e poi il trasferimento a Dazio. Qui anche Fulvio si è affezionato".

"Da un errore commesso in piena buona fede da Giovanni è nato un bel progetto - spiega l’ingegner Stefano Nani, 10 anni vissuti in Canada e ora apicoltore, coltivatore di piccoli frutti, imprenditore e maestro di sci -.Abbiamo costituito l’associazione ecofaunistica “Valmalenco Casa di Bambi“ che si propone di fare cultura dell’ambiente, di promuovere la salvaguardia della natura. Prendere un animale che vive in natura non si può. Ma da un errore lanciamo un messaggio con un bel progetto. L’associazione è costituita da una trentina di volontari, di cui 7 sono i fondatori. Organizzeremo visite guidate, per venire a vedere gli animali. Bambi, al momento, vive qui da solo, ma una volta che si sarà ambientato porteremo a fargli compagnia una o più femmine, anch’esse vissute altrove in cattività come lui. Resta di proprietà della Provincia, dello Stato. Non può più tornare alla natura, ma qui vivrà sereno, protetto. La Provincia ha proposto di portare anche alcuni animali feriti, prima di reintrodurli nei boschi".