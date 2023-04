Il cardinale ai ragazzi: "Cellulari come la droga"

Nelle ultime settimane diversi reati hanno visto protagonisti ragazzi a volte giovanissimi nei guai per furti, rapine e atti di bullismo. Sabato il questore di Como ha disposto un Daspo per sei adolescenti, tra i 14 e i 17 anni, imponendo loro di non avvicinarsi per almeno 6 mesi all’area del lunapark, dove pochi giorni prima avevano rapinato un coetaneo. Una situazione preoccupante che ha spinto il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, a indirizzare un messaggio a tutti i ragazzi della Diocesi.

"Non voglio ritornare sui temi del disagio giovanile descritti con molta precisione da sociologi e psicologi. Conosco bene gli allarmi che essi diffondono per i problemi che affliggono i giovani di oggi. Voglio tuttavia parlarvi come un padre che ha a cuore i suoi figli, molti dei quali trovo in sofferenza – si è così rivolto il cardinale ai ragazzi della città – Episodi di violenza tra minorenni sono all’ordine del giorno sulle nostre piazze. Quindi il bullismo, il branco, gli alcolici e i superalcolici, la droga, le facili esperienze affettive e sessuali, le famiglie a volte squinternate, le difficoltà della scuola nel trasmettere valori, le strutture parrocchiali spesso vuote, poi i luoghi di detenzione: ambienti tristi e desolati, che lasciano i giovani senza punti di riferimento".

Tra le dipendenze, accanto ad alcol e droga, il vescovo individua il cellulare "cui restare permanentemente aggrappati, spesso gli unici strumenti che molti di voi usano per coprire e riempire solitudini abissali, disagi interiori, paure inconfessate, incomprensioni subite. Come pastore di questa Chiesa, provo la stessa compassione di Gesù nei confronti dei poveri e dei piccoli, unita a una profonda tenerezza. Giovani lasciati soli, spesso incompresi dalle famiglie e dagli adulti, frustrati nella solitudine, incapaci di esprimere i sentimenti profondi dell’anima, senza prospettive di lavoro e quindi di futuro. Capisco, anche se non giustifico, le reazioni di certuni che vogliono buttar fuori la loro rabbia. Con nessuno la possibilità di confidarsi". Da qui l’invito: "La chiesa non va vista come un’istituzione rigida ma come una famiglia, imperfetta ma capace di promuovere relazioni intense e vere, amicizie che rassicurano, uno stile di vita vivibile".