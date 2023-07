Il caldo record a giugno e luglio Già completata la fusione estiva

L’equivalente di 5 km3 di ghiaccio e uno spessore medio di 3,5 metri: tanto hanno perso i ghiacciai alpini nel 2022, secondo il rapporto sul Clima appena pubblicato da Snpa (Sistema nazionale protezione e ambiente). E il 2023? Come spiegato dai curatori dello studio, Amerigo Lendvai (autore della foto), Riccardo Scotti e Giovanni Baccoli, "le alte temperature di giugno e luglio hanno già completamente fuso la neve sotto i 2.900-3.200 metri, con un mese di anticipo rispetto alla media". Per avere perdite limitate, la fusione estiva dovrebbe finire oggi, con due mesi di anticipo. "Possiamo affermare con ragionevole certezza che i bilanci di massa dei ghiacciai lombardi saranno fortemente negativi, con indici di copertura nevosa residua a fine stagione prossimi allo zero a quote inferiori ai 3.300-3.500 metri. Difficilmente saranno raggiunti i valori di fusione glaciale del 2022 ma, immaginando di cancellare tale nefasta annata dalla serie storica, saremmo oggi a parlare del 2023 come una delle potenziali peggiori annate da quando si rilevano i dati".

Domenica e lunedì l’Università di Brescia e gli altri atenei della Rete per lo Sviluppo sostenibile, Legambiente, Comitato glaciologico italiano e Cai torneranno in Adamello per la 5ª edizione del Climbing for Climate, per monitoraggio e verifica a 4 anni dalla prima edizione. F.P.