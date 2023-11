Il borgo della luce si illumina con i disegni del cartoonist Bozzetto

Prende il via nel fine settimana la 14ª edizione del progetto “Lovere, il borgo della luce“, che l’amministrazione comunale dedica al cartoonist bergamasco Bruno Bozzetto: sabato pomeriggio alle 17,30 in piazza Tredici Martiri verranno accese per la prima volta le luci in paese con i disegni di Bozzetto che, fino all’Epifania, accoglieranno turisti e visitatori. Bozzetto ha un legame profondo con Lovere e il Sebino, consolidato grazie alla collaborazione con la Fondazione Domenico Oprandi per il festival internazionale del cortometraggio CortoLovere, del quale è presidente onorario.