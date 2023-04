Il Bim ha premiato i giovani artisti-studenti della Valtellina

Il Bim premia i giovani artisti-studenti valtellinesi. Due giornate di esibizioni culminate con la soddisfazione di essere premiati con una borsa di studio da mille euro: 10 ragazzi fra i 16 e i 19 anni sono stati selezionati dalle commissioni Bim per valutare le candidature ai bandi di concorso riservati a strumentisti, ballerini, attori e cantanti. La cerimonia di premiazione al Teatro Spazio Centrale di Arquino. È stato il vicepresidente del Bim, Fernando Baruffi, ad accogliere i ragazzi, accompagnati da familiari e amici. Diecimila euro che si aggiungono ai 15 mila già assegnati agli sportivi e ai 15 mila ripartiti tra i neo laureati, con tesi sul territorio: 40 mila euro che il Bim ha destinato ai giovani. La commissione formata da Micaela Tralli del Bim, Giovanni Campia, direttore della Scuola Civica di Musica, Monica Perego e Annamaria Onetti, ha selezionato 3 ballerini: Selin Cheibas di Teglio, Elisa Divitini di Tirano e Enrico Tognini di Castione. Per loro e per Bianca Pensini, menzione speciale, il palcoscenico è diventato la più ampia sala al piano superiore della centrale idroelettrica Enel Green Power, dove si sono esibiti in conclusione della cerimonia. Cinque gli strumentisti premiati, valutati dalla commissione di cui facevano parte, oltre a Tralli e a Campia, Davide Cavalli, direttore unione territoriale Enel di Sondrio, e Ludwig Wilhalm, direttore della scuola di musica dell’Engadina. Matteo Baruffi di Tresivio si è esibito al pianoforte, Aurora Patrizi Dell’Agnello di Ponte in Valtellina al flauto, Giacomo Barbera di Morbegno al sassofono e Riccardo Trinca Colonel di Grosotto al pianoforte. Non era presente alla premiazione la chitarrista Giada Giacomelli di Valdisotto. La commissione ha valutato anche i cantanti assegnando una borsa di studio a Ines Ciaponi di Talamona, mentre per quanto riguarda il teatro la vincitrice è risultata Elisa Manzocchi di Sondrio, con menzioni per Leonardo Pasini e Adua Nazzari. Fulvio D’Eri