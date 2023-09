Il basket come... spot "Sondrio si è dimostrata all’altezza della sfida"

di Fulvio D’Eri

Il grande basket è tornato in Valtellina. Gran successo per il Memorial Pini-Rigamonti, la kermesse di pallacanestro inserita nella Valtellina Summer League che ha portato in Alta Valle e a Sondrio quattro squadre di spicco quali Pallacanestro Varese, Pallacanestro Brescia, Pallacanestro Cantù e gli svizzeri della Sam Spinelli Massagno. Il Memorial Pini-Rigamonti è incominciato giovedì a Bormio con l’incontro tra Pallacanestro Cantù e Sam Massagno davanti a un Pentagono gremito ed è proseguito col sold out registrato il giorno dopo a Cepina (Valdisotto) per il match tra Varese e Cantù. Poi ci si è spostati a Sondrio. Sabato sera il PalaScieghi Pini ha ospitato il match clou, quello tra Varese e Brescia, ed è stato uno spettacolo, dentro e fuori dal campo, con 400 tifosi provenienti da Varese e Brescia. Domenica la replica con Varese che ha incontrato Massagno.

Quattro partite di livello assoluto che hanno sancito il ritorno del basket in provincia di Sondrio dopo una decina d’anni, dopo la fine di quel Valtellina Basket Circuit creato da Diego Pini col supporto di Emilio Rigamonti che è stato per 30 anni la miglior kermesse sportiva estiva d’Europa. Oltre che a livello sportivo, queste manifestazioni, organizzate da Up Events di Andrea Ballan col contributo di Regione, Provincia, enti e Comuni, sono importanti per la promozione del territorio.

"Siamo molto soddisfatti dell’esito della manifestazione, organizzata con cura da Up Events con il supporto anche della Sondrio Sportiva Basket – dice l’assessore allo Sport del Comune di Sondrio, Michele Diasio – La città ha dimostrato di poter essere importante e adeguata ad ospitare eventi sportivi di basket di alto livello, garantendo strutture all’altezza della sfida. La Pallacanestro Varese ha pernottato per alcune sere in città trovandosi, dai primi feedback, molto bene. La città ha risposto presente. Sondrio è inserita in un progetto turistico sportivo più ampio (la Valtellina Summer League, ndr) ed è la località che grazie alla centralità e al PalaScieghi può ospitare partite e tornei. Tra due settimane ci sarà il torneo di volley Città di Sondrio con squadre di serie A. La kermesse ha generato già un indotto diretto, con tifosi di Varese che si sono fermati nelle strutture locali, ed è stata anche uno spot per la località e l’intero territorio".