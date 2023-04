I Retici, ancora con Scaramellini, rivendicano i risultati ottenuti

I Popolari Retici sostengono Marco Scaramellini nel segno della continuità. La compagine politica valtellinese, presente sulla scena provinciale da ormai 30 anni e da 25 sempre presente sui banchi del Consiglio comunale di Sondrio, scende in campo anche in questa tornata e lo fa a fianco del sindaco uscente Scaramellini.

"I Popolari Retici sostengono con convinzione, insieme alle altre forze della coalizione, la candidatura di Marco Scaramellini a sindaco di Sondrio, con il quale hanno lavorato e continueranno a lavorare in piena sintonia – fanno sapere -. Lo scopo è quello di portare avanti i tanti progetti iniziati ed avviare i nuovi previsti dal programma elettorale di coalizione. In cinque anni di amministrazione, nonostante le difficoltà portate da Covid-19 e dalla guerra tra Federazione Russa e Ucraina, è stato possibile evitare un aumento delle imposte ai nostri cittadini, ridurre l’indebitamento del Comune, aumentando il valore del suo patrimonio ed intercettando più 50 milioni di risorse destinati alle opere pubbliche". L’azione di Popolari Retici si basa su tre fattori: "l’amore per la città di Sondrio, la coerenza della linea politica e la concretezza dell’azione".

Di seguito i candidati dei Popolari Retici: Antonio Grimaldi, Beatrice Maria Bianchini, Filippo Bonfadini, Filippo Gerardo Bucassi, Pierino Carnazzola, Michele Carugo, Ettore Castoldi, Fabio Cometti, Maurizio D’Alpaos, Nadia Del Zoppo, Antonio Elia, Gloria Gatti, Grazia Gianesini, Stefano Giustiniani, Gionni Gritti, Lino Locatelli, Edi Marchetti, Domenico Mariconda, Alberto Marsetti, Cristina Maspes, Giampaolo Mottarelli, Riccardo Muffatti, Ivan Munarini, Roberta Muttoni, Lucia Nesa, Chiara Pozzi, Cristina Pusterla, Sergio Rota, Chiara Scarì, Francesca Spallieri, Eugenio Tarabini, Antonella Valsecchi. Fulvio D’Eri