I residenti: "Un progetto non condiviso"

Torniamo sulla dibattuta questione, da qualche settimana, del progetto di costruzione di una nuova palestra con fondi Pnrr nel parco ovest di Sondrio perchè i residenti “dissidenti“ intendono replicare alla breve dichiarazione dell’assessore comunale Simone Del Marco (foto).

"Vogliamo confutare - affermano in una nota - quanto sostenuto dall’assessore comunale Del Marco, e cioè che sul tema vi sarebbe stata “ampia trasparenza e condivisione”, tramite “più incontri con i cittadini”. In realtà, gli incontri citati (avvenuti tra l’assessore in questione e un nucleo ristretto di interessati e tra il sindaco ed un solo rappresentante dei residenti, come voluto espressamente dal sindaco stesso) non hanno portato né a un ripensamento sul progetto, né a comprendere, da parte nostra, i motivi dell’inopinata modifica del disegno originario. Nessuna ampia trasparenza e condivisione, quindi, ma semplicemente la conferma della volontà, da parte del Comune, di realizzare un’opera non solo inutile, ma anche e soprattutto dannosa per la comunità. Si ribadisce, infatti, che la nuova imponente costruzione andrà indebitamente a sottrarre verde pubblico ai residenti e a tutti i fruitori del Parco Ovest, producendo una nuova cementificazione degli spazi cittadini e creando ulteriore inquinamento ambientale, in palese contraddizione con gli obiettivi di sostenibilità generalmente riconosciuti e perseguiti a livello nazionale e internazionale".

Perché, si domandano gli abitanti della zona e tutti i firmatari dell’appello, sempre più numerosi in questi giorni, "non puntare piuttosto alla riqualificazione e al pieno sfruttamento delle palestre già in essere?".Michele Pusterla