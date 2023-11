I primi tre rettori dell’Insubria nella “galleria dei ritratti“

L’Università dell’Insubria ora ha anche la sua galleria dei ritratti dei rettori. È stata inaugurata l’altroieri nell’ambito del calendario degli eventi organizzati per celebrare i primi 25 anni dell’ateneo. Presenti per l’occasione i tre rettori che si sono succeduti in questi cinque lustri: Angelo Tagliabue, attualmente in carica, il predecessore Alberto Coen Porisini e il primo rettore Renzo Dionigi, che hanno scoperto insieme il trittico e hanno poi posato davanti alle loro "copie" artistiche. "I ritratti permettono di ripercorrere la storia fatta da tutti noi, è importante - ha detto il rettore Tagliabue - un quarto di secolo non è tanto ma è un punto da segnare, che trova in questa manifestazione massima espressione, per poter conoscere la storia e capire come poter proseguire il percorso. Ogni rettore ha fatto cose diverse, ma fondamentali sono il dialogo di confronto, la collaborazione e l’aiuto tra le diverse figure".

A realizzare i quadri è stato Luca Del Baldo, comasco classe 1969. Specializzato nel genere della ritrattistica, è noto a livello internazionale: ha raffigurato alcuni dei più iconici volti della musica e del cinema, come Mick Jagger, John Lennon, David Bowie, Clint Eastwood, Jack Nicholson, Marilyn Monroe, Sophia Loren, Alberto Sordi e Totò.

Lorenzo Crespi