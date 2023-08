I primi migranti hanno fatto perdere le loro tracce

Uno dei primi migranti arrivati a Flero dal’hub di Bresso ha lasciato la struttura e non ha più fatto ritorno. L’uomo, la cui identità non è stata diffusa, ha scelto di andarsene perdendo l’iter per il riconoscimento degli istituti di protezione internazionale. Il fatto è emerso in occasione della visita di Giangiacomo Calovini, membro della commissione esteri e del vicesindaco di Bagnolo Mella Cristina Almici. "Dalle visite è emerso un quadro che sicuramente mostra alcune fragilità, ma che viene controllato e gestito con attenzione da parte di tutti- hanno detto Calovini e Almici. - Il Governo, insediato da 10 mesi, si sta impegnando perché il flusso dei migranti in Italia possa diminuire e, per farlo, ha già adottato una serie di strumenti legislativi importanti come inasprimento delle pene per gli scafisti".