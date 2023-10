I musicisti dell’orchestra. Fiati della Valtellina al Polifunzionale

L’Orchestra Fiati della Valtellina arriva a Villa di Tirano per la prima volta nella sua storia. Tirano, Teglio e Lovero hanno già avuto il piacere di ospitare l’OFV, ma Villa di Tirano, ad ora, non aveva mai visto in 32 anni di storia della formazione orchestrale un suo concerto. Anche per questa ragione, si tratterà di un evento particolarmente sentito, che certamente saprà attirare un pubblico numeroso anche dalle zone limitrofe. Il concerto si terrà presso il Polifunzionale di Villa domani, con inizio alle 21, e ad ingresso libero senza necessità di prenotazione.