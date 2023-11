I mercatini di Natale in riva all’Adda

Mercatini di Natale in riva all’Adda a Calolziocorte, con decorazioni natalizie, addobbi, regali rigorosamente confezionati a mano. Domenica si svolge il primo dei tre mercatini di Natale in programma al Lavello do Calolziocorte. Gli altri mercatini si svolgono il 3 e il 10 dicembre. Si svolgono dalle 10 alle 18, nella sala a volta del chiostro minoro del Monastero del Lavello. I mercatini natalizi, organizzati dai volontari del Centro culturale il Lavello, inaugurano il periodo natalizio al Monastero del Lavello. In mostra anche i presepi in carta in occasione degli 800 anni della prima rappresentazione della natività di Gesù.