Halloween. Notte di paura nel bosco

Un invito a trascorrere una notte di “paura“ nella natura al Bosco Wwf, per i bambini da 7 a 12 anni. Attesi oggi all’oasi. La partecipazione ha un costo di 40 euro a partecipante, ed è comprensiva di colazione (briochesbiscotti + the caldosucco di frutta) mentre la cena al sacco è a carico delle famiglie. I bambini dormiranno tutti insieme nell’aula verde, con gli operatori Wwf. La dotazione comprende, oltre alla cena, sacco a pelo, materassino da campeggio, torcia elettrica, pigiama, spazzolino, un cambio e la tazza per la colazione. Info: boscovanzago@wwf.it. Non potranno essere portati cani o altri animali.