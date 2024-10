Halloween. Concerto rock solidale

Un Halloween Party che si tinge di solidarietà perché abbattere le barriere è molto, ma molto rock. Dopo tanti anni passati a portare in giro in provincia il loro glam rock, gli Sluter – zeppe altissime, borchie, pelle e trucco da Kiss – tornano sul palco per ricordare il frontman Ugo Scarsi, mancato nel 2022. Un ritorno sulla scia del successo della prima edizione che si terrà stasera al polifunzionale di Villa di Tirano: il ricavato della vendita delle magliette su cui campeggia l’indimenticato Ughy the Witch andranno a sostenere le attività dell’associazione Dappertutto, impegnata a risolvere le criticità che impediscono alle persone diversamente abili di andare dappertutto. S.B.