Ha danneggiato 9 auto, va ai domiciliari

Assistito dall’avvocato Micheli, ieri davanti al giudice Ponsero, durante il processo per direttissima per danneggiamento, G.G. 36 anni di Bariano, operaio, alla precisa domanda: "Perché ha danneggiato le auto?", l’imputato ha solo detto: "Mi scuso per quello che è successo". Ma senza aggiungere altro, o motivare il suo gesto. Alle sue mani ci sono ancora i segni evidenti delle ferite che si è procurato rompendo i vetri. Ma dietro quella nottata brava, oltre a una dose di alcol, ci sarebbe un diverbio con una persona del posto, un risentimento al punto da indurre il 36enne ad impugnare un martello e danneggiare finestrini di nove veicoli che erano nel parcheggio pubblico situato all’angolo tra via De Gasperi e via Montegrappa. Alla fine il giudice ha applicato la misura degli arresti domiciliari. Il 36enne che lavora come operaio è ben conosciuto in paese. In molti ricordano dei suoi comportamenti problematici quando beve troppo. F.D.