Ha accoltellato un pensionato al collo, chiede gli arresti domiciliari

Chiede di uscire dal carcere Domenicantonio Budà, l’uomo di 62 anni di Arosio che il 22 febbraio ha accoltellato al collo Salvatore De Rinaldis, 69 anni, con cui da mesi aveva screzi.

Ieri il suo avvocato, Massimo Guarisco, ha discusso la sua posizione davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Milano, chiedendo che l’ipotesi di reato al momento formulata a suo carico venga attenuata, e che gli vengano concessi gli arresti domiciliari, in sostituzione della carcerazione al Bassone.

Budà è infatti accusato di tentato omicidio premeditato. Quel pomeriggio, dopo uno scambio di sguardi tra lui e la vittima, era tornato a casa, aveva preso un coltello da cucina, raggiunto nuovamente De Rinaldis in piazza Montello, e lo aveva colpito al collo, recidendogli la trachea. "Volevo solo sfregiarlo – aveva detto al giudice durante l’interrogatorio - Mi provocava da mesi, volevo fargliela pagare, ferirlo al volto". Ma la lama aveva raggiunto un punto vitale, riducendo il sessantanovenne in una condizione gravissima che perdura a tutt’oggi. Fin da subito, ai carabinieri di Mariano Comense, Budà aveva ricostruito quegli attimi e la rabbia che lo aveva spinto ad aggredire l’uomo con cui, almeno dalla scorsa estate, si scambiava rancori ogni volta che lo incrociava per strada. Senza veri motivi di astio o precedenti particolari: presunte provocazioni, prese in giro, antipatie. E il timore, secondo quando sostenuto dall’indagato, che De Rinaldis avesse iniziato a portare con sé un martello per aggredirlo: una circostanza che non è realmente emersa da nessuna parte. Ieri, dopo aver discusso, i giudici del Riesame si sono riservati in merito all’accoglimento delle richieste della difesa, e in serata non avevano ancora sciolto. La decisione sulla misura cautelare adeguata a Budà, slitta dunque a oggi.

Paola Pioppi