Guerra all’influenza Si comincia da subito

di Federica Pacella

BRESCIA

L’obiettivo ottimale è del 95%, ma per ora si è ancora lontani anche solo dall’obiettivo minimo, che sarebbe del 75% di copertura per tutti i target. Per cercare di prepararsi al meglio alla stagione influenzale 2023-2024, il ministero della Salute ha già chiesto, con una circolare, alle Regioni di avviare le gare per l’approvvigionamento dei vaccini, anticipando la campagna all’inizio di ottobre (compatibilmente con la disponibilità del vaccino).

Inoltre, il dicastero ha raccomandato di offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione. È confermata la gratuità non solo per gli over 65 e i soggetti a rischio, ma anche per le fasce di età fra 6 mesi a 6 anni (anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani) e 60-64 anni, alla luce delle raccomandazioni dell’Oms e di una situazione epidemiologica delle malattie respiratorie acute virali in evoluzione. Per incrementare la copertura, si è chiede il maggior coinvolgimento di medici di base, pediatri, farmacie, ma anche associazioni che possano informare sull’importanza della vaccinazione. La copertura contro l’influenza ha sempre fatto fatica a decollare, nonostante "l’influenza e la polmonite ad essa associata sono classificate tra le prime 10 principali cause di morte in Italia".

Guardando la serie storica pubblicata dal Ministero della Salute, si vede come in generale la Lombardia sia passata da una copertura del 9,1% nel 19992000 per la popolazione generale al 18,5% nel 20212022. Il picco più elevato è stato nel 2020-2021, quando si è arrivati al 18,8%.

Tra gli anziani, la copertura è passata dal 39,6% del 1999-2000 al 56% del 2021-2022 (60,6% nel 2020-2021). In entrambi i casi, il dato consolidato del 2021-22 è sotto la media nazionale, che è stata del 20,5% nella popolazione generale, 58,1% tra gli anziani. Per quanto riguarda la stagione 2022-23, probabilmente si registrerà una leggera flessione. Il dato (parziale) di dicembre evidenziava come, in Lombardia, ci fosse una copertura del 15,8% per la popolazione generale e di circa il 46% per gli over 65.