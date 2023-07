Guerra alle truffe Carabinieri in cattedra

Nell’oratorio della parrocchia di San Giovanni Battista di Lanzada, il comandante della Compagnia Carabinieri di Sondrio, maggiore Nicola Saverio Leone, e quello della Stazione di Chiesa (Domenico Scarongella), hanno illustrato alle numerose persone presenti tra cui il sindaco Cristian Nana e il parroco don Simone Trabucchi, le più diffuse truffe soprattutto in danno di anziani commesse direttamente o mediante chiamata telefonica nell’ultimo periodo. L’evento è stato organizzato per sensibilizzare la comunità sul persistente fenomeno, richiamando l’attenzione sulle misure più efficaci idonee a prevenire e contrastare queste forme d’illegalità che colpiscono con sempre maggiore frequenza la parte più indifesa della popolazione. Il dibattitto ha suscitato l’interesse dei presenti, che hanno partecipato attivamente formulando vari quesiti ai Carabinieri in merito alle indagini svolte in passato e alle misure da adottare per tutelare i propri beni.