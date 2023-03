Gli studenti Archimede dello scientifico Grassi campioni di matematica

Secondo posto per il liceo scientifico Gb Grassi che superato solo dal liceo scientifico statale Volta di Milano ha firmato un’ottima performance alle olimpiadi di matematica svolte alla Bicocca di Milano. Un risultato prezioso che permette alla scuola superiore di conquistare anche la qualificazione alla semifinale nazionale per il secondo anno consecutivo. Per centrare l’obiettivo gli studenti si sono allenati con le "merende matematiche", un progetto che avvicina gli studenti al mondo della matematica con una serie di appuntamenti pomeridiani come numeri e problemi sono affiancati da torte, socialità e condivisione.