Chiesa in Valmalenco - La paura dei proprietari degli impianti sciistici è quella di avere dei ristori irrisori. C’è preoccupazione tra gli addetti ai lavori del mondo della montagna perché, secondo taluni, nelle pieghe del decreto "Misure a sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti ai comprensori...

Chiesa in Valmalenco - La paura dei proprietari degli impianti sciistici è quella di avere dei ristori irrisori. C’è preoccupazione tra gli addetti ai lavori del mondo della montagna perché, secondo taluni, nelle pieghe del decreto "Misure a sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti ai comprensori sciistici" la gran fetta dei 700 milioni di euro, erogati dal governo a sostegno di un comparto messo in ginocchio dal Covid, andrebbe ai comprensori turistici del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta. E agli operatori turistici lombardi, ma anche a quelli veneti e non solo, andrebbero solo le briciole.

"La paura è proprio quella di vedersi erogare dei ristori totalmente inadeguati – dice Franco Vismara, ad FAB (Funivie al Bernina) - perché una gran fetta del totale stanziato dal Governo potrebbe finire, secondo gli ultimi sentori, ai gestori degli impianti delle province autonome. Stiamo parlando del 70% dei 700 milioni stanziati e questo vorrebbe dire per noi prendere le briciole". Che fare? "Beh, noi abbiamo avvisato e allertato i politici e i rappresentanti di categoria affinché sia diano da fare per non permettere questa eventualità che rappresenterebbe un gravissimo danno per noi al termine di una stagione nefasta. Noi in Valmalenco, per esempio, abbiamo avuto il 95% di ricavi in meno rispetto all’anno scorso". E di soldi ne avete invece investiti parecchi. "Oltre a quelli ordinari noi abbiamo speso dai 150 ai 200mila euro per adeguarci alle norme previste dal protocollo per aprire a gennaio o a febbraio. Soldi buttati".