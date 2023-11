Gli affamati del luogo pio della micheta

Emilio

Magni

Da qualche mese il signor Fernando, per tutti il “el sciur Nando“ arriva esibendo un’aria assai dimessa al circolo degli anziani. Non gioca più alle carte, sta in disparte e non partecipa al dialogo. Consuma solo un bicchier d’acqua di rubinetto, offerto dal barista. Poi se ne va in anticipo. Anche qualche giorno fa è uscito molto prima della chiusura salutando tutti con un lieve gesto della mano. Alcuni anziani hanno chiesto al Carletto che abita nella stessa casa, se per caso avesse conosciuto il motivo di questo strano comportamento del Nando, fino a qualche tempo addietro sempre sereno, sorridente e dialogante. Carletto ha spiegato che il Nando ha visto svanire di colpo tutto il suo capitale, per una coincidenza di vicende sfortunate. Prima fra tutte quella del gioco in borsa che, forse anche a causa dell’età avanzata, da qualche anno è stato un disastro. Nando era infatti un giocatore assai spericolato. La pensione? Poca roba. E così per poter mangiare, il pomeriggio inoltrato, va alla mensa del povero organizzata dalla Caritas. Ecco perchè se ne va via presto. Per fare sfoggio della sua conoscenza del dialetto milanese antico, Carletto ha aggiunto che una volta a Milano si diceva che i poveri e affamati andavano a mangiare al “loeugh pio de la micheta“. “Finì al loeugh pio de la micheta“ è stato per secoli un modo di dire per indicare uno che era andato in miseria. Oltre al Carletto ricorda questo detto anche la grande Ottorina Perna Bozzi nel suo libro “Milano ritrovata“. La storia è antichissima. Ottorina spiega che il “luogo pio della pagnottella“ fu creato a Milano nel 1530 per distribuire il pane ai poveri di Porta Vercellina. Il termine “michetta“ ha origini dialettali, come dice anche Francesco Cherubini. È un diminutivo del termine “miccha“ che nel 1500 a Milano era il pane. Per l’esperto lecchese Gianfranco Scotti verrebbe dal tardo latino “miccare“, ovvero “sminuzzare“. La michetta è infatti un pane piccolo, come se fosse una grossa pagnotta frantumata.

