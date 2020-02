Sondrio, 7 febbraio 2020 - Si è spento dopo una lunga malattia, all’età di 84 anni, il noto architetto ed insegnante valtellinese Giuseppe Galiberti, detto "Galimba", precursore della "filosofia verde", famoso per la sua forte sensibilità ecologica e sociale. Nato a Sondrio nel 1936, si era diplomato all’Accademia di Belle arti di Brera e si era laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Dal 1966 ha svolto, come libero professionista, attività di progettazione. Ha insegnato nelle scuole medie inferiori e superiori e dal 1982 al 1999 ed è stato cultore della materia al Politecnico di Milano. Professore per diversi anni, ha contribuito nella crescita scolastica e personale di decine e decine di giovani valtellinesi che da sempre lo ricordano con affetto e forte stima.

Nel 2011/2012 l’Ordine degli architetti di Sondrio ha reso omaggio alla sua lunga e prestigiosa carriera con la mostra "Giuseppe Galimberti: il mestiere dell’architetto. Disegni progetti scuola utopie 1959 – 2011", una rassegna che ha raccolto una vita di lavoro, dal 1959 al 2011. Anche la Val Poschiavo ha voluto rendere omaggio al genio di "Galimba": nel 2017 la Pro Grigioni Italiani ha ospitato nella Galleria Pgi le opere dell’architetto, artista e pensatore sondriese in una mostra dal titolo "Ironia a schizzi". I disegni, accompagnati dal pensiero dello stesso autore, si distinguevano per il tono ironico e la critica verso la modernità e la pianificazione territoriale valtellinese. Profondo cordoglio in provincia di Sondrio. "Ci ha lasciato un grande uomo e un grande architetto – afferma Massimiliano Franchetti, sindaco di Castione, dove Galimberti viveva, nella contrada Barboni -. Profondo conoscitore e analista della realtà valtellinese a 360 gradi, oltre che amico e illustre cittadino castionese. Una grande perdita per tutti".

Anche il parlamentare della Lega Ugo Parolo ha voluto spendere belle parole per Galimberti, conosciuto quando insegnava al Politecnico: "Di lui conservo il ricordo indelebile di una persona straordinaria, quasi fuori dal tempo. Allora, 30 anni fa, faticavo a capire quando ci diceva che l’unica speranza di sviluppo sostenibile per i nostri territori di montagna era il sostegno all’agricoltura di qualità, alle lavorazioni tipiche e al turismo rispettoso del territorio, il tutto sostenuto da un’architettura riconoscibile e non omologante e da una programmazione urbanistica lungimirante attenta a gestire le trasformazioni del paesaggio. Oggi quelle parole, quegli insegnamenti che me lo facevano percepire come un po’ fuori dal mondo, assumono ben altro valore e condivisione". "Per me è stato un grande amico, una guida, un grande uomo – le parole di Giordano Caprari, architetto -. Architetto legato al nostro territorio, che ha sempre lottato per valorizzarlo con grande coraggio e sempre in prima persona. Lungimirante".