Giro d’Italia. Cento giorni alla tappa

L’Italia intera si è accesa di rosa per festeggiare i 100 giorni dall’inizio dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia, e Bormio, sede di arrivo di tappa, e il suo comprensorio non potevano certo essere da meno. Il 28 maggio 2025 la località turistica valtellinese accoglierà l’arrivo della carovana, al termine della 17^ tappa. Non solo ciclismo, ma anche l’occasione per celebrare quella che tra poco meno di un anno sarà sede delle gare di sci alpino maschile e dello storico esordio dello sci alpinismo ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Nella località alpina, mecca degli amanti delle due ruote provenienti da tutto il mondo, oltre agli inconfondibili cerchi olimpici sono stati illuminati di rosa, colore che caratterizza il Giro, la centralissima Piazza del Kuerc, cuore pulsante di Bormio con la sua chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, la Torre delle Ore e il Kuerc, e, poco distante dalla centrale via Roma, il Mulino Salacrist. Ad essere coinvolta non è stata solo la futura sede di tappa, ma tutto il comprensorio che quest’anno si prepara a festeggiare il bicentenario dalla costruzione di una delle più iconiche strade nella storia del ciclismo, quella del Passo dello Stelvio. Ad illuminare di rosa il meraviglioso panorama delle valli di Bormio sono state le Torri di Fraele, situate sulla strada che conduce ai Laghi di Cancano.

"Mancano 100 giorni al Giro d’Italia, alla grande festa che a Bormio coinvolgerà residenti e turisti di tutte le età. È il miglior modo per iniziare i festeggiamenti del bicentenario del Passo dello Stelvio – dice il sindaco Silvia Cavazzi -. Per la 13° volta ospiteremo un arrivo di tappa della più importante festa popolare itinerante d’Italia. Siamo orgogliosi ed entusiasti". F.D’E.