Una hospitality di gusto. La Valtellina è presente al Giro d’Italia, fin dalla prima tappa in Sicilia, con uno stand che permette agli invitati, seguendo tutte le norme anti-Covid, di gustare le prelibatezze della provincia di Sondrio e di scoprire le bellezze del territorio attraverso l’attività di promozione effettuata dal personale qualificato inviato dalle aziende di promozione turistica. Quello di promuovere la Valtellina nel suo insieme, con le eccellenze enogastronomiche ma non solo, è un modo di comunicare efficace che, negli anni, ha dato ottimi frutti e che viene riproposto nei grandi eventi.

"Il nostro truck – dice Gigi Negri – è presente in tutte le tappe del Giro d’Italia. Le persone invitate, rimanendo a distanza di sicurezza uno dall’altro e indossando (prima di mangiare, ndr) le mascherine, possono degustare i prodotti tipici, dai vini ai formaggi, dalla bisciola alla bresaola. E tanto altro ancora. È sempre un gran successo. E facciamo tutto in sicurezza. Proprio ieri i ragazzi e le ragazze presenti sul truck si sono sottoposti, come il resto della carovana, ai tamponi nasofaringei e nessuno, per fortuna, è risultato positivo al Covid. Sono pronti quindi a ripartire e a risalire l’Italia… Saranno presenti anche a Cancano, nell’arrivo della tappa di “casa”, mentre a Campiglio saranno affiancati dal personale dell’Accademia del Pizzocchero che preparerà il nostro piatto tipico per eccellenza". F.D’E.