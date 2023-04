Giovedì cinema I migliori film della stagione

Parte domani lo “Spring FilmForum“ di CinemaTeatro Nuovo Magenta: i film più strabilianti e apprezzati dal pubblico della stagione conclusasi con la Notte degli Oscar. Tante sono le statuette raccolte dal primo titolo in cartellone: "Il film definitivo sul metaverso", come viene definito in maniera un po’ iperbolica ma che rende bene l’esplosività e la fantasia della pellicola. Il secondo appuntamento sarà giovedì 27 con “Il corsetto dell’imperatrice“. Terzo appuntamento giovedì 4 maggio con “Chiara“ di Susanna Nicchiarelli con la giovane Margherita Mazzucco sulla vita di Santa Chiara. L’11 maggio “Tutto in un giorno“, protagonista Penelope Cruz (nella foto).